Assange advierte de que si tienen información sobre corrupción en Ecuador, la publicará

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha respondió a los comentarios del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien le había advertido de que no interfiriera en la política del país, y ha asegurado que si tiene su organización tiene información sobre corrupción en Ecuador, la publicará.

Moreno, quien asumió el cargo este miércoles, apuntó que su país le propondrá al Reino Unido que "permita traer a Assange" a Ecuador o a otro país en el que desee residir y subrayó que dada su condición de asilado, a Julian Assange no le está permitido hablar de la política del país o del resto del mundo.

"He hecho un anuncio o un pedido respetuoso. Le pedí que no intervenga en la política ecuatoriana, que respete su condición", dijo. Por esa razón, recordó, un par de meses atrás se le solicitó no intervenir "en la política de los países amigos".