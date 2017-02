El alcalde de Aulnay-sous-Bois asegura que "nada será igual" después de la agresión a Théo

El alcalde de la localidad francesa de Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza, ha asegurado que a pesar de que todo debería volver a la normalidad tras la salida del hospital del joven Théo, quien hace más de dos semanas sufrió una agresión por parte de cuatro agentes de Policía mientras estaba siendo registrado, "nada será igual".

"Los asuntos diarios están retomándose. Pero después de lo de Théo en Aulnay-sous-Bois habrá un antes y un después", ha señalado, según declaraciones recogidas por el diario 'Le Parisien'.

Beschizza, de Los Republicanos, ha asegurado que su objetivo a corto plazo y principal preocupación es poner en marcha "iniciativas de diálogo con las asociaciones del barrio" para "reflexionar acerca de lo que ha ocurrido".

El joven francés denunció el pasado 2 de febrero haber sido agredido por cuatro agentes, uno de ellos quien le habría introducido la porra en el ano. Tras 15 días ingresado en el hospital Robert-Ballanger, Théo fue dado de alta a petición personal, si bien los equipos médicos le han prescrito 60 días de incapacidad temporal laboral, según ha informado el mismo diario.

A pesar de que la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación", el alcalde ha señalado que no se puede actuar "como si nada hubiera ocurrido".

Théo, de 21 años --hasta ahora los medios franceses aseguraba que tenía 22 años-- denunció que durante un registro llevado a cabo por cuatro agentes uno de los agentes le introdujo su porra en el ano.

"Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", explicó, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.

Tras conocerse el caso de Théo, otro joven, éste identificado como Mohamed K., de 22 años, ha explicado al diario 'L'Obs' que el pasado 26 de enero fue víctima de una agresión llevada a cabo por, al menos, uno de los policías que agredieron a Théo, en particular, el que utilizó la porra.

PROTESTAS EN APOYO A THÉO

Desde que tuvo lugar la agresión, en Aulnay-sous-Bois, a unos 40 kilómetros al noreste de la capital, se han llevado a cabo protestas en diferentes puntos del país, principalmente en los alrededores de París, que se han saldado con cerca de 200 detenciones.

Este sábado, ha tenido lugar una manifestación "estática" en París, convocada por las organizaciones SOS Racismo, Liga de los Derechos Humanos y el Consejo de Representantes de Asociaciones Negras (CRAN) de Francia, entre otras, para mostrar su apoyo al joven.

A la protesta, que se desarrolló en la céntrica plaza de la República parisina, acudieron cerca de 2.300 personas, según la Policía, durante una hora y media y llegó a su fin sin incidentes.