Aumentan las tensiones entre Turquía y Alemania en plena campaña turca por el referédum de Erdogan

La tensión entre los Gobiernos de Alemania y Turquía ha aumentado este viernes a raíz de un cruce de acusaciones entre sus ministros de Justicia, a raíz del cancelación de varios eventos en Alemania de la campaña de Ankara de cara al referéndum presidencial y del encarcelamiento de un periodista turco-alemán.

El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, ha calificado de "comportamiento fascista" la cancelación por motivos de seguridad de un acto electoral que tenía previsto en la ciudad alemana de Gaggenau. Este viernes, el ayuntamiento de esa localidad ha tenido que ser evacuado por una amenaza de bomba, aunque la alerta se ha desactivado después de un registro de la Policía.

"Este comportamiento escandaloso de Alemania es un comportamiento fascista en toda regla", ha dicho Bozdag durante un acto en Malatya, en el este de Anatolia. "Pensábamos que el Muro de Berlín había caído hace tiempo. Pero estamos viendo que en muchas mentes en Alemania sigue habiendo un Muro de Berlín ideológico y que se construyen otros nuevos", ha agregado.

Sin embargo, la canciller alemana, Angela Merkel, ha asegurado que la cancelación del acto de Bozdag por motivos de seguridad ha sido una decisión de las autoridades locales. "En Alemania respetamos la libertad de expresión", ha señalado Merkel.

En Alemania viven tres millones de turcos, de los cuales aproximadamente 1,4 millones tienen derecho a voto. El próximo 16 de abril, los turcos tendrán que decidir si otorgan más poderes al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mediante un referéndum.

Además del acto del ministro Bozdag, también se ha cancelado la comparecencia programada para este domingo del ministro de Economía turco, Nihat Zeybekci, en Colonia por "falta de disponibilidad" de los recintos solicitados.

Tras la cancelación de su acto en Gaggenau, Bozdag anuló una reunión con su homólogo alemán, Heiko Maas. Pocas horas después, el Ministerio de Exteriores turco llamó a consultas al embajador alemán en Ankara. El martes, el Ministerio de Exterior alemán ya había hecho lo mismo con el embajador turco en protesta por el encarcelamiento del periodista Deniz Yücel.

RESPUESTA DE ALEMANIA

Maas ha enviado una carta a Bozdag en la que acusa al Gobierno turco de "cercenar" las libertades del pueblo turco y ha manifestado una "gran preocupación" por las relaciones entre Berlín y Ankara. En la misiva, Maas ha criticado el encarcelamiento del periodista turco-alemán Deniz Yücel y ha acusado a Turquía de estar acabando con el Estado de Derecho.

"Esta decisión me ha conmocionado. El trato al señor Yücel ha sido desproporcionado, teniendo en cuenta que él ya se había puesto voluntariamente en manos de la Justicia turca", ha escrito el político socialdemócrata. En la carta también ha exigido la puesta en libertad del periodista.

El ministro alemán ha solicitado al Gobierno turco que reflexione sobre cómo están gestionando los derechos fundamentales y las detenciones. "Si en Turquía no se respetan los valores fundamentales europeos, cada vez será más difícil un acercamiento a la Unión Europea", ha indicado.

"Deberían recordar su propia historia. Vemos cómo deambulan antiguas enfermedades de las que deberían ocuparse. Si no se ocupan de ellas, me temo que aquellos que hoy no permiten hablar al ministro de Justicia de Turquía en Alemania pronto tampoco podrán hablar", ha respondido Bozdag este viernes.

El titular de Justicia turco ha vuelto a acusar además a Alemania de proteger a terroristas turcos. "Alemania se ha convertido en un santuario para todos los que han delinquido contra Turquía, da igual si son miembros del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), de 'Fetö' (el movimiento del clérigo Fethullah Güllen) o del DHKP-C", ha asegurado.

En medio de este aumento de las tensiones, los ministros de Exteriores de ambos países, Sigmar Gabriel y Mevlüt Cavusoglu, han mantenido este viernes una conversación telefónica " muy constructiva", según ha anunciado el Ministerio de Exteriores alemán.

Anteriormente, Cavusoglu criticó con dureza al Gobierno alemán, acusándole de querer impedir el establecimiento de un sistema presidencialista en Turquía. "Quieren cortar el camino a una Turquía fuerte", dijo Cavusoglu en Ankara. "Así no se puede seguir. Si quieren trabajar con nosotros, tienen que aprender cómo tratarnos", advirtió.