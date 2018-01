La Autoridad Palestina considera una declaración de guerra la ley sobre Jerusalén aprobada por la Knesset

"Este voto claramente indica que Israel ha declarado oficialmente el final del llamado proceso político y ha comenzado a imponer su dictado y la política de hechos consumados", ha dicho Abu Rudeina, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial de la AP, Wafa.

"No hay legitimidad en la decisión de Trump y no hay legitimidad en ninguna de las decisiones de la Knesset israelí", ha insistido Rudeina. "No permitiremos de ninguna manera que estos planes, que son peligrosos para el futuro de la región y del mundo, sigan adelante", ha aseverado.