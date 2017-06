Banksy ofrece una impresión de edición limitada a quien se comprometa a no votar al Partido Conservador

El artista Banksy ha anunciado su intención de proporcionar una impresión de una edición limitada de una de sus obras de forma totalmente gratuita a quien se comprometa a votar a cualquier partido que no sea el Partido Conservador en las elecciones parlamentarias británicas de este jueves.

El comunicado subraya que esta oferta no se debe entender como un soborno. "Esta impresión es un recuerdo de campaña. En modo alguno busca influir en la opción del electorado y no tiene valor monetario, sino que tiene un propósito únicamente lúdico y no se puede revender", explica.