Bannon accede a testificar ante el fiscal Mueller y evitará el gran jurado

El exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon ha llegado a un acuerdo con el fiscal especial Robert Mueller, que revisa las presuntas relaciones entre el equipo de campaña de Donald Trump y el Gobierno de Rusia, para no ser interrogado ante un gran jurado, según fuentes citadas por la cadena CNN.

'The New York Times' informó el martes de que Bannon fue citado la semana pasada ante un gran jurado. Hasta ahora, el fiscal especial no había utilizado un arma jurídica de este calibre contra nadie del entorno más cercano de Trump, pero la CNN ha apuntado este miércoles que podría no consumarse dicha comparecencia.