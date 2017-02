¿Será Barack Obama candidato para la Presidencia de Francia?

En Francia existe un gran descontento con los candidatos políticos a la presidencia. Tanto que algunos partidarios de Barack Obama en el país esperan que el ex presidente de los Estados Unidos atraviese las fronteras y se postule para el cargo en las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de abril.

De momento, los carteles "Obama17" se han dejado ver por las calles de París. Se anima a los ciudadanos a visitar un sitio web y firmar una petición para que Obama emprenda la carrera electoral. El objetivo es conseguir que un millón de personas la firmen, según informaciones de ABC News.

Pero, ¿por qué Obama? Según se detalla en la web de la petición, que no está relacionado con el ex presidente de Estados Unidos, "porque él tiene el mejor currículum del mundo para este trabajo".

Si bien, aunque todo esto suena muy bien, hay un problema. El presidente de Francia tiene que ser francés y Obama no lo es.

El sitio web también dice que Obama podría ser un antídoto para la popularidad de los partidos de derecha en el país.

"En un momento en que Francia está a punto de votar masivamente por la extrema derecha, todavía podemos dar una lección de democracia al planeta eligiendo como presidente francés, a un extranjero", según explica la web.

Un portavoz del grupo explicó a ABC News: "Empezamos a soñar con esta idea dos meses antes del final de la presidencia de Obama, soñamos con esta posibilidad de votar por alguien que realmente admiramos, alguien que nos podría llevar a proyectar un futuro brillante... Entonces pensamos, sea posible o no, si es o no francés, tenemos que hacer esto de verdad, dar esperanza a los franceses... Viva la República, Viva Francia y los Estados Unidos".

Asimismo, los usuarios de Twitter se han hecho eco de la noticia y bajo el hashtag #Obama2017 no han tardado en hacer comentarios y apoyar la candidatura de Obama a la presidencia de Francia.

Now in France #Obama2017 #streetsofparis

Obama's new job? 😅 Korea needs you too.😅👍 pic.twitter.com/Qe8TA3BBXG