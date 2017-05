Biafra conmemora el 50 aniversario de su fallida independencia en medio de la tensión

Un grupo separatista ha convocado una protesta pese a los llamamientos a la unidad desde el Gobierno

Aunque partidario de la no violencia, el IPOB ha organizado en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias, incluidas las que tuvieron lugar en el aniversario de la independencia en 2016, en las que, según Amnistía Internacional, murieron más de 60 partidarios.

Kanu, su líder, fue detenido por traición en Lagos en octubre de 2015 y no fue puesto en libertad bajo fianza hasta abril pasado. "La vida sin Biafra no tiene sentido. Hemos probado con Nigeria durante 56 años y no ha cambiado nada. Queremos algo nuevo", ha explicado en una entrevista concedida a la emisora alemana Deutsche Welle.