Birmania y Bangladesh crean un comité para supervisar la repatriación "segura y voluntaria" de los rohingya

Los gobiernos de Birmania y Bangladesh han anunciado este martes la creación de un grupo de trabajo conjunto para supervisar la repatriación "segura y voluntaria" de los cerca de 650.000 rohingya que huyeron del estado de Rajine a consecuencia de la última campaña militar del Ejército birmano en la zona.

El acuerdo recoge que el inicio del proceso debe tener lugar antes del 23 de enero de 2018, si bien podría haber retrasos, ya que la creación del grupo ha tenido lugar cerca de una semana después de lo contemplado por el acuerdo bilateral previo para abordar la situación, según ha informado el diario bangladeshí 'The Daily Star'.

Sin embargo, existen dudas en torno al proceso de retorno, debido a que la situación en Rajine no ha mejorado y a la inseguridad a la que podrían hacer frente los refugiados a su vuelta al país.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, afirmó el domingo que no descarta que la líder 'de facto' de Birmania, Aung San Suu Kyi, y el jefe de las Fuerzas Armadas del país, Aung Min Hlaing, sean imputados por genocidio.

Al Hussein denunció recientemente los "brutales, sistemáticos y generalizados" ataques de los que están siendo víctima los rohingya y no descartó que esta minoría musulmana de Birmania haya sido objeto de un "genocidio".

"Por razones obvias, si planeas cometer un genocidio no lo dejas por escrito y no das instrucciones", dijo, reconociendo que, si bien, "los requisitos para las pruebas son elevados", "no le sorprendería que en el futuro un tribunal llegara a esta conclusión a partir de lo que se puede ver".