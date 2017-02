Bissonnette había visitado la mezquita de Quebec días antes del ataque

Un miembro de la mezquita de Quebec escenario de un atentado terrorista la semana pasada en el que murieron seis personas ha asegurado que conoció al único acusado en el caso, Alexandre Bissonnette, porque éste acudió al templo tres días antes de perpetrar el ataque.

Lhoussine el Manoug ha confirmado a la cadena canadiense CBC que habló con Bissonette, de 27 años, el jueves una vez terminados los rezos de la tarde. El Manoug ha indicado que creía que estaba interesado en saber más acerca del Islam y que al saludarle con el tradicional 'Salaam', éste le respondió en francés.

"Estuve intentado explicarle cosas sobre nuestro Dios, que es el mismo que el de los judíos y los cristianos, y él me respondió 'Yo amo a Dios'", ha explicado. El Manoug ha señalado que otro de los fieles presentes en la mezquita le dijo que creía que Bissonette "no estaba interesado" en la religión.

Durante su conversación, el presunto autor del atentado aseguró que le gustaban mucho los kebabs. "Yo le dije que estábamos hablando de religión y no de comida", ha continuado, añadiendo que en un momento dado le pidió dinero para coger un autobús hasta Montreal.

"Le dije que no había autobús a Montreal a esa hora, así que le invité a seguir hablando fuera de la mezquita, pero me dijo que hacía mucho frío", ha seguido relatando, si bien ha matizado que salieron juntos del templo, donde hablaron no más de cinco minutos.

El Manoug ha resaltado que no parecía que fuera ninguna amenaza, y que no se percató que se trataba del autor del ataque hasta que vio su imagen en los medios.

ATAQUE EN LA MEZQUITA

Bissonette irrumpió armado en torno a las 22.40 (hora local) del domingo en una mezquita de Quebec y desató un tiroteo que se saldó con seis personas muertas y otras ocho heridas, dos de ellas en estado grave, de acuerdo con el último balance.

Las fuerzas de seguridad dieron por controlada la situación tres horas después. "El edificio está asegurado y los ocupantes han sido evacuados. Continúa la investigación", dijo la Policía de Quebec, en un mensaje difundido por su cuenta oficial de Twitter.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha afirmado que se trata de un "atentado terrorista dirigido contra los musulmanes", al tiempo que ha prometido proteger a "todos los canadienses", recalcando la importancia de esta comunidad religiosa.

"Es descorazonador ver esta violencia sin sentido", ha dicho en un comunicado. "La diversidad es nuestra fortaleza, y la tolerancia religiosa es un valor que nosotros, como canadienses, valoramos profundamente", ha sostenido.