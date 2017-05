Bruselas afea las críticas de Varsovia y replica que su tarea es proteger el Estado de derecho en la UE

La Comisión Europea ha afeado este lunes las críticas recibidas desde Varsovia por su presión para que el Gobierno de Beata Szydlo enmiende las reformas que considera preocupantes en Polonia, al tiempo que ha recalcado que su tarea es proteger el Estado de derecho en el conjunto de la Unión Europea.

"Lamentamos que un ministro no entienda cuál es el papel de la Comisión Europea, su estructura y sus competencias", ha declarado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, en una inusual respuesta a declaraciones en los medios de un representante de un Gobierno europeo.

Bruselas tiene por norma no responder a declaraciones controvertidas, con el argumento de que sólo toma posición sobre decisiones y no en base a comentarios no oficiales, pero en esta ocasión el portavoz ha expuesto esta queja al inicio de una rueda de prensa, sin esperar a ser preguntado por ello.