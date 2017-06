EUROPA PRESS

El alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, presentará su renuncia este jueves después de haber sido acusado de cobrar por asistir a las reuniones con Samusocial, una agencia para las personas sin hogar. La información se ha desvelado a través de un informe parlamentario en el que no se proporcionan pruebas de que tales reuniones tuvieran lugar. No obstante, Mayeur afirmó la semana pasada que los pagos no estaban fuera de lugar por ser "un trabajo de verdad".

La Alcaldía de Bruselas ha confirmado a través del diario local 'Le Soir' que Mayeur reuniría a su mayoría este jueves para presentar su renuncia, aunque ya había decidido dejar a un lado sus funciones en el Partido Socialista después de las revelaciones sobre el caso Samusocial. El informe ha provocado las críticas de todo el espectro político, incluidas las de su propio partido, que le ha instado a abandonar su cargo.

"El alcalde presentará su renuncia esta noche", ha informado un portavoz de Mayeur.

En el informe del Parlamento de Bruselas se acusa a Mayeur de haber recibido al menos 18.900 euros al año por asistir a las reuniones de Samusocial, que se sumaban a su salario como alcalde. El consejo de administración de la agencia no ha proporcionado ninguna prueba al Gobierno de Bruselas que garantice la celebración de tales reuniones y ha asegurado que en algunas ocasiones se produjeron por vía telefónica.

Samusocial proporciona apoyo, así como viviendas de emergencia en los meses de invierno, a la población sin hogar de Bruselas. Mayeur declaró en una entrevista la semana pasada que los pagos no estaban fuera de lugar. "Soy un trabajador social. Esto no es beneficencia", dijo el alcalde. "Esto es un trabajo de verdad", afirmó.