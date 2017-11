Bruselas pide reflexionar en cambiar normativa electoral para atajar interferencias externas en elecciones

Mogherini insta a los Gobiernos europeos a desarrollar las capacidades de ciberseguridad y subraya la importancia de cooperar con la OTAN

King ha alertado de que atajar las ciberamenazas "no va sólo de defender nuestras redes de ataques" sino también responder a "la manipulación de comportamientos", por ejemplo, al "uso de Internet para radicalizar a jóvenes vulnerables para urgirles, incitarles, inspirarles para atacar a gente en nuestras calles" durante su intervención en la Conferencia Anual de la Agencia Europea de Defensa centrada este año en discutir la seguridad en la era digital.

King ha recordado que el fenómeno "no es totalmente nuevo" pero "lo diferente" sí es el uso del ciberespacio como "un acelerador" y "actuar a gran escala" y también es "novedoso", el "uso de técnicas de Internet" como "la minería de datos personales", que se usa "comercialmente" para vender desde vacaciones a ropa, para "dirigir mensajes políticos" a "una audiencia particular, quizá para multiplicar sus preconcepciones de prejuicios".

En declaraciones posteriores a la prensa, King ha admitido que en el Ejecutivo comunitario "no están equipados para hacer atribución", preguntado si disponen de pruebas sobre los posibles intentos de inferencia rusa en las próximas elecciones en Cataluña del 21 de diciembre.

"No hacemos atribución. No somos una agencia de Inteligencia. No estamos equipados para hacer la atribución en la manera en que pregunta. Escuchamos a nuestros estados miembro, escuchamos las preocupaciones que expresan y las medidas que proponemos están diseñadas para construir nuestra resiliencia y disuadir de interferencias o ataques, con independencia de donde vengan", ha puntualizado.