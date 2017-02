Medio millón de personas se congregan por sexto día en Bucarest contra el gobierno

Sexto día de protestas en Bucarest. La incesante marea de indignados continúa llenando las plazas y no dejan de aumentar en número, Hasta medio millón de personas, según algunas fuentes. No ha sido suficiente con que el gobierno retirase este mismo domingo el decreto ley que suavizaba los delitos de corrupción. Ellos lo justificaban con la necesidad de vaciar las cárceles rumanas, pero los ciudadanos opinan que quieren promover a corruptos, que no tienen respeto por la ciudadanía y que no hacen su trabajo de forma limpia y honesta. Es tal la indignación, que además de la marcha atrás del decreto, exigen responsabilidades y hechos como única vía para poner punto y final a unas protestas que denuncian una corrupción y un gobierno que ya no les representa.