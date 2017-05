El CICR pide no dejarse "cegar" por una solución en Siria frente al sufrimiento de la población

El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, ha advertido de que aunque se logre una solución política a la guerra en Siria seguirá habiendo "abrumadoras necesidades humanitarias" que cubrir y ha pedido que la búsqueda de dicha salida no ciegue al mundo frente al sufrimiento de los sirios.

"Es obvio que es esencial una solución política para acabar con este sufrimiento", ha afirmado Maurer, para quien, "sin embargo, esta solución no puede distraer de las necesidades de las personas como las que he visto esta semana".

"La ayuda debe estar separada del proceso político y este proceso no debe cegar al mundo frente al sufrimiento del pueblo sirio", ha reclamado el presidente del CICR, pidiendo a las partes enfrentadas que faciliten el trabajo de la organización permitiendo "acceso más rápido y sin restricciones". "No podemos ayudar a las personas a las que no podemos llegar", ha incidido.