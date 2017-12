La Cámara Federal deja en firme la orden de procesar a Fernández de Kirchner por el caso AMIA

La Cámara Federal de Argentina ha confirmado este viernes la orden de procesar y de ingreso en prisión preventiva dictada contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por, supuestamente, encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos.

El juez federal Claudio Bonadio había ordenado procesar a Fernández de Kirchner, el ex ministro de Exteriores Héctor Timerman, el ex asesor presidencial Carlos Zannini y los sindicalistas Luis D'Elía y Fernando Esteche por encubrir a los sospechosos iraníes para proteger un acuerdo comercial entre Argentina y la República Islámica.

La líder izquierdista presentó la semana pasada un recurso en la Cámara Federal contra la orden de Bonadio. "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron", denunció la ex presidenta. "Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores", afirmó.