Carlos Basombrío confirma su dimisión como ministro de Interior de Perú

El ministro de Interior de Perú, Carlos Basombrío, ha reiterado su dimisión y ha confirmado que el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, la aceptará.

"Salgo de hablar con el presidente. En primer lugar le he agradecido el apoyo incondicional que me dio en este año y medio. Le he reiterado mi renuncia y él la ha aceptado. Se hará efectiva después de fiestas para tener una transición ordenada", ha publicado en Twitter.