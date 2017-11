La Casa Blanca anuncia que tomará medidas contra Camboya por la disolución del principal partido opositor

La Casa Blanca ha expresado este jueves su "grave preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo de Camboya de disolver el principal partido opositor, el Partido Nacional del Rescate de Camboya (CNRP), agregando que "Washington adoptará pasos concretos para responder a las muy lamentables acciones del Gobierno de Camboya" y recalcando que el fallo ha estado basado en "acusaciones politizadas y sin credibilidad".

"Como primera medida, pondremos fin a nuestro apoyo al Comité Electoral Nacional de Camboya y a su administración de las próximas elecciones nacionales en 2018. En la situación actual, las elecciones del año que viene no serán legítimas, libres ni limpias", ha apuntado.

"Si el partido opositor no intenta reemplazar al partido gubernamental, no puede ser llamado partido opositor. Mis acciones no son ilegales", recalcó, rechazando los cargos presentados contra él.