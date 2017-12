La Casa Blanca prohíbe a la principal agencia sanitaria de EEUU el uso de palabras como "feto" o "transgénero"

La Casa Blanca ha informado a los responsables de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de que no podrá emplear una lista de palabras prohibidas, entre ellas "feto", "transgénero", "diversidad" o expresiones como "basado en pruebas" o "basado en la ciencia" en cualquier documento oficial que esté preparando con vistas a los prespuestos del año que viene.

Según las fuentes presentes en la reunión, la encargada de informar a los responsables del CDC fue una destacada integrante de la Oficina de Servicios Financieros, Alison Kelly, quien no dio explicaciones sobre el motivo de la prohibición, y se limitó a explicar que su misión era simplemente el de trasladar el mensaje.

"La reacción de la gente fue de sorpresa absoluto. Era en plan '¿Estáis de broma?", han recordado las fuentes del 'Post', presentes en la reunión. "No recuerdo en mi vida haber sufrido una restricción ideológica", asevera una de las fuentes. "Esta orden todavía no ha repercutido sobre nuestros expertos, pero no se van a quedar callados".