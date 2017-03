Cavusoglu dice que Alemania "debe aprender a comportarse" si quiere buenas relaciones con Turquía

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, ha afirmado este viernes que Alemania "debe aprender a comportarse" si quiere mantener buenas relaciones con el país euroasiático.

"Si quiere trabajar con nosotros, tiene que aprender a comportarse con nosotros. Si esto no pasa, no continuaremos", ha dicho, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Así, ha reclamado a Berlín que vea al país "como un igual". "Turquía no es un país a su disposición. No son los patrones de Turquía. (Alemania) Es primera clase, y Turquía no es segunda clase", ha manifestado.

Cavusoglu convocó el jueves al embajador de Alemania para expresarle su descontento ante la decisión tomada por las autoridades alemanas de prohibir al ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, realizar a un acto de campaña durante su visita a Alemania.

Bozdag canceló su visita al país, donde estaba previsto que se reuniera con su homólogo alemán, Heiko Maas, después de que las autoridades de la localidad de Gaggenau, en el sur de Alemania, le prohibieran dirigirse a los seguidores del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La tensión entre ambos países ha aumentado recientemente debido al trato recibido por un periodista alemán a manos de las fuerzas de seguridad turcas.

Las autoridades de la localidad alemana han aludido al reducido espacio disponible para la realización del acto como el principal motivo para prohibir la intervención del ministro turco. "Decir que no hay espacio resulta antidemocrático. Como excusa es inaceptable", ha señalado Bozdag.