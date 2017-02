Cesada una integrante de la comisión de supervisión electoral de Somalia que denunció irregularidades

Fadumo Dayib, una de las integrantes de la comisión encargada de la supervisión de las elecciones parlamentarias en Somalia, ha anunciado este miércoles que ha sido cesada, reiterando sus críticas a los trabajos del organismo.

"Me acaban de informar de que ya no soy parte de esta comisión. Creo que todos sabemos por qué. ¡No pudieron silenciarme, no pudieron comprarme!", ha dicho a través de su cuenta en la red social Twitter.

"No iba a aprobar sin más un proceso corrupto. Retirar mi nombre (de la comisión) es una clara admisión de la manipulación existente. ¡Confirma mis reivindicaciones!", ha agregado Dayib.

Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) expresaron a finales de diciembre su "grave preocupación" por las irregularidades en las elecciones parlamentarias en Somalia.

El comunicado conjunto fue publicado horas después de que la mayoría de los parlamentarios juraran sus nuevos cargos, a pesar de que un total de 32 escaños no han sido adjudicados, en algunos casos debido a que la votación deberá ser repetida.

Así, las citadas organizaciones lamentaron que el Foro Nacional de Liderazgo --la comisión de la que formaba parte Dayib-- decidiera revocar la descalificación de varios candidatos que supuestamente habían cometido abusos y malas prácticas.

En este sentido, argumentaron que la decisión representó una "amnistía general para las anomalías presenciadas durante las votaciones", agregando que no se ha respetado tampoco la cuota reservada a representantes femeninas.

Por ello, pidieron que se repitan las elecciones en los casos en los que la votación "haya sido claramente afectada por la violencia, la corrupción, la intimidación y la sustitución no autorizada de los delegados de los colegios electorales".

Pese a todo, reconocieron que la inauguración del Parlamento federal representó "un paso adelante" en el proceso electoral, pidiendo que finalice cuanto antes la elección del presidente del país.

El Parlamento elegirá al nuevo presidente de Somalia el 8 de febrero. El proceso ha estado marcado por el boicot matenido este martes por la mitad de los candidatos por una disputa sobre la decisión de no televisarlo a través de las cadenas privadas.

Mohamed Alí Nur Ameriko, uno de los candidatos, ha indicado que los medios privados no han podido acceder al Parlamento para cubrir el debate, agregando además que el servicio de Internet ha sido bloqueado.

IRREGULARIDADES

Los comicios parlamentarios han estado marcados por las irregularidades y la corrupción, y la comisión electoral ha anunciado la apertura de investigaciones en torno a estas supuestas violaciones, si bien muchas de ellas fueron cerradas posteriormente.

De hecho, el auditor general del país, Nur Jimale Fará, afirmó recientemente que algunos escaños habían sido comprados por el mejor postor.

En declaraciones concedidas a la emisora estadounidense Voice of America, apuntó que algunos candidatos habían pagado entre 5.000 y 30.000 dólares (entre 4.720 y 28.310 euros).

El país hace frente a una grave crisis económica y de seguridad, especialmente a causa de las operaciones de la milicia islamista Al Shabaab, vinculada a la organización terrorista Al Qaeda, que controla partes de Somalia.

Al Shabaab ha incrementado en las últimas semanas sus ataques en el país, con varios atentados en la capital, Mogadiscio, en un intento por afectar el proceso electoral.