Chad niega cualquier tipo de papel de Déby en el presunto intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial

El Gobierno de Chad ha negado este jueves cualquier tipo de participación del presidente del país, Idriss Déby, en el presunto intento de golpe de Estado en diciembre en Guinea Ecuatorial, un día después de que el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Enguema, no excluyera esta posibilidad.

"No se trata simplemente de unos mercenarios arrestados. Es más vasto que eso no afecta más que a Guinea Ecuatorial. Esperemos a que termine la investigación y no busquemos que el presidente ecuatoguineano diga lo que no ha dicho", ha recalcado.