Clinton asegura que la incitación al odio en Charlottesville es "real y condenable"

La ex secretaria de Estado y excandidata a las últimas elecciones presidenciales por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, ha asegurado este sábado que la incitación al odio en Charlottesville (Virginia), escenario de fuertes tensiones en las últimas horas por una cancelada marcha de supremacistas blancos, es "real y condenable".

"No daremos un paso atrás. Si esto no es como somos los americanos, vamos a demostrarlo", ha asegurado la ex secretaria de Estado.