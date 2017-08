Colombia habilita varios canales de comunicación para ciudadanos afectados por el atentado en Barcelona

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia ha habilitado varios canales de comunicación para atender a los ciudadanos colombianos afectados por el atentado que ha tenido lugar este jueves en la localidad de Barcelona.

Según el documento, un colombiano ha resultado herido y otro aún no ha sido localizado. Otras tres personas habrían solicitado orientación.

"Evite desplazarse hacia el centro. En particular, se recomienda no ir a Las Ramblas ni a las inmediaciones de la plaza de Cataluña", señala el documento, que insta a los afectados a comunicarse "a través de las redes sociales para no saturar las líneas telefónicas".