Comey dice que Trump le pidió "lealtad" y que frenara la investigación sobre Flynn

El exdirector del FBI James Comey ha confirmado en un avance de su declaración que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que frenara la investigación sobre el exasesor de seguridad Michael Flynn y le reclamó su "lealtad" en este tema.

"Entendí que el presidente me estaba pidiendo que archivara cualquier investigación de Flynn con relación a las falasas declaraciones sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia en diciembre", ha explicado Comey en el documento.

"Lo que no entendí fue que el presidente estuviera hablando de toda la investigación sobre Rusia o sobre posibles vínculos con su campaña", ha agregado, antes de matizar, no obstante, que quedó preocupado "dado el papel del FBO como una agencia de investigación independiente".

El día después de la presunta reunión entre Trump y Comey, éste le advirtió al fiscal general, Jeff Sessions, de que no quería "volver a estar a solas" con el presidente.

Así lo confirmaron varias fuentes de seguridad del actual y del anterior Gobierno al diario 'The New York Times', si bien esto no ha sido incluido en su declaración. Comey consideró entonces que Sessions debía proteger al FBI de cualquier tipo de influencia procedente de la Casa Blanca.