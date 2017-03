Juicio al sospechoso de matar a un niño de nueve años y colgar fotos de su cadáver

De momento se ha anunciado una orden de prisión preventiva para el sospechoso, quien habría confesado la autoría del asesinato en un audio aparecido en la red, según ha hecho saber el fiscal de la ciudad alemana de Bochum, Paul Jansen, a la agencia de noticias DPA.

Al presunto infanticida solo se le imputa el homicidio del pequeño pero es probable que los cargos en su contra sean ampliados, ya que cuando fue detenido en su vivienda en la ciudad de Herne, en el oeste del país, la Policía encontró otro cadáver.

Las autoridades desconocen a estas alturas la identidad de esta segunda víctima, aunque señalaron que se trata de un joven de la zona. "Solo sabemos que es un chico de nuestra ciudad que es relativamente joven", indicó el alcalde de Herne, el socialdemócrata Frank Dudda.

Tras permanecer tres días huido, el presunto asesino se acercó la noche del jueves a un local de comida rápida de la localidad de Herne y anunció allí que se entregaría a las fuerzas de seguridad. "Me están buscando. Por favor, llamen a la Policía", dijo.

El responsable del establecimiento dijo que le costó reconocer al joven en un primer momento debido a que no llevaba puestas las gafas que sí figuraban en las imágenes que las fuerzas de seguridad habían distribuido para lograr su detención.

El cuerpo del pequeño Jaden, de nueve años, había sido hallado el lunes en el sótano de un vecino de Marcel H. Los agentes llegaron allí tras ser avisados por una persona que había visto las imágenes del crimen en la red.

Tras el arresto, el abogado de la familia de la víctima dijo que sus allegados estaban "aliviados" pero que querían saber el porqué del crimen y entender qué fue lo que pasó. El funeral del menor será el próximo jueves.

Marcel H. comparecerá ante el tribunal esta tarde mientras la Policía alemana prepara una rueda de prensa inminente, prevista para las 16.00, que tratará sobre el desarrollo de un caso que ha conmocionado a una ciudad donde las banderas ondean todavía a media asta mientras el resto del país accedía sin restricciones a la confesión publicada por Marcel en Internet.

"Acabo de matar a mi vecino. La verdad es que no me siento muy especial Me están sangrando las manos. Es lo único que me molesta", declaró.