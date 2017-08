Condenado a tres años de cárcel el ex jefe de la Policía de Helmand por abuso de autoridad y corrupción

Las autoridades judiciales afganas han condenado este sábado a tres años de cárcel al general de brigada Abdulrramán Sarjang, antiguo jefe de la Policía de la violenta provincia afgana de Helmand, uno de los epicentros de opio en el país centroasiático, acusado de abuso de poder y corrupción.

La defensa ha rechazado la sentencia y ha argumentado que Sarjang ha sido falsamente acusado por una "mafia" enemiga del ex jefe de Policía, quien, recuerda, no tenía potestad alguna para decidir la liberación de los dos soldados. "No acepto", ha añadido Sarjang durante el juicio, "las acusaciones en mi contra y no tengo nada que ver con aquello de lo que se me acusa", según declaraciones recogidas por la cadena TOLO News.