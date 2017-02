Condenado a una pena suspendida de 15 meses un destacado periodista de Turquía por "propaganda terrorista"

Un tribunal de Turquía ha condenado este martes a una pena suspendida de 15 meses de cárcel a un destacado periodista del país por cargos de "propaganda terrorista", según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

Hasán Cemal había sido imputado también por "ensalzar el crimen y a los criminales" por un artículo publicado en 2016 sobre un alto cargo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), si bien ha sido absuelto de este cargo.

"He estado haciendo periodismo 47 años. Es la primera vez que se me acusa por los artículos y libros que he escrito", ha dicho Cemal durante la vista.

"Nunca he defendido el terrorismo. Nunca me he convertido en una herramienta de la propaganda terrorista. Siempre he defendido la paz. El periodismo no es un crimen", ha recalcado.

Cemal está siendo juzgado además por cargos de terrorismo presuntamente cometidos cuando fue editor jefe durante un día del diario 'Ozgur Gundem', en el marco de una campaña de solidaridad con el medio, ahora cerrado.

El diario, que tiene una tirada diaria de unos 7.500 ejemplares y que lleva circulando más de 20 años en Turquía, trata principalmente temas relacionados con el conflicto en el sureste de Turquía, y ya se ha enfrentado a decenas de investigaciones, demandas, multas e incluso al arresto de algunos de sus periodistas desde el año 2014.

Según el tribunal turco, el cierre del periódico ha sido ordenado conforme al artículo 28 de la Constitución turca, que permite la suspensión de publicaciones que "contengan material que contradiga la integridad del Estado".

La Fiscalía turca presentó una demanda frente al tribunal con la que acusaba al diario turco de "realizar propaganda terrorista y actuar como el medio de comunicación de hecho del PKK".

'Ozgur Gundem' ha publicado numerosas columnas escritas por el líder del PKK, Abdulá Ocalan --encarcelado en la isla de Imrali desde 1999--, y ha colaborado con muchos otros miembros de la organización.

El Gobierno turco ha cerrado más de 130 medios de comunicación desde que se declaró el estado de emergencia en julio, a raíz del intento fallido de golpe de Estado. De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno turco, el cierre de 'Ozgur Gundem' no guarda relación alguna con la asonada militar.