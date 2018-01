El Congreso elige a Alejandra Vicuña como sustituta de Jorge Glas en la Vicepresidencia de Ecuador

La Asamblea Nacional de Ecuador ha elegido este sábado a Alejandra Vicuña como vicepresidenta del país, cargo que hasta ahora ejercía de forma interina en sustitución de Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por el escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht.

Glas perdió el cargo el pasado 3 de enero por exceder los 90 días que la legislación ecuatoriana establece como plazo máximo para que un vicepresidente encarcelado pueda conservar el puesto. Moreno tenía 15 días para proponer candidatos al Congreso pero ya avanzó que no perdería el tiempo.

De esta forma, Glas perseguía, precisamente, no sumar más de 90 días encarcelado. Moreno le había despojado de todas sus funciones pero no pudo cesarle porque la Vicepresidencia es un cargo de elección popular, no de libre designación por parte del jefe de Estado.