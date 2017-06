Corbyn pide la dimisión de May por sus recortes en la financiación de la Policía

Sostiene que debería presentar su renuncia y que las elecciones del jueves son la mejor oportunidad para poner fin a su etapa

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha reclamado este lunes la dimisión de la primera ministra, Theresa May, por los recortes que realizó en la financiación de la Policía y las fuerzas de seguridad en los años en los que fue ministra del Interior.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión ITV News, el líder laborista ha dicho que apoya las peticiones de dimisión de May que ya han formulado otras personas "muy responsables" que se han mostrado "muy preocupadas" por la gestión que ha realizado en financiación de las fuerzas de seguridad.

"Ha habido peticiones (de dimisión) realizadas por personas muy responsables en este tema y que están muy preocupadas por todo el tiempo que ella ha pasado en el Ministerio del Interior marcado por estos recortes en el número de policías y que ahora dicen que tenemos un problema. Sí, tenemos un problema porque no deberíamos haber recortado el número de policías", ha afirmado Corbyn. La periodista le ha preguntado si él apoya esa peticiones de renuncia y el líder laborista ha contestado que sí. "Ciertamente, lo hago", ha respondido.

A continuación, le ha consultado si cree que May debería dimitir por este tema y Corbyn ha dicho que esa cuestión se terminará de resolver en las elecciones legislativas que se celebran este jueves. "Ese será el mejor modo de abordar esto", ha añadido.

May ha recibido críticas tras el atentado del sábado en el Puente de Londres, que acabó con la vida de siete personas, por la reducción de agentes de la Policía registrada en los últimos años, en los que ella fue titular de Interior.

MAY SE DEFIENDE

Tras la reunión del comité de seguridad Cobra que ha presidido este lunes, May ha comparecido en rueda de prensa y ha defendido su gestión tras el atentado, al tiempo que ha asegurado que ahora no es el momento para que Reino Unido elija a un primer ministro que tiene que aprender a ejercer como tal. "Eso es ahora incluso más cierto", ha dicho, según informa el diario 'The Guardian'.