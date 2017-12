Corea del Norte rechaza la oferta de EEUU para un diálogo sin condiciones previas

El Gobierno de Corea del Norte ha rechazado este martes la oferta del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, para abrir un proceso de diálogo entre ambos países sin condiciones previas, al tiempo que ha subrayado que no tiene interés alguno en renunciar a su programa nuclear.

El Gobierno norcoreano ha dejado claro que no renunciará a su programa de armamento nuclear y de misiles para iniciar un proceso de diálogo si Estados Unidos no abandona antes su política hostil hacia Pyongyang. "No hay cambio en nuestra postura de no ceder un milímetro en nuestra marcha hacia el refuerzo de nuestra fuerza nuclear", ha recalcado el artículo del periódico del partido gubernamental de Corea del Norte.