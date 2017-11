Correa anuncia que volverá a Ecuador este viernes por primera vez desde que dejó la Presidencia

El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha confirmado que regresará a Ecuador este viernes, 24 de noviembre, por primera vez desde que dejó la Presidencia del país, según ha informado el diario local 'El Comercio'.

"A mí no hay nada que me impida regresar al Ecuador", ha aseverado el exdirigente, que ha manifestado que no tiene miedo de las amenazas y el odio que, en su opinión, han incitado varios medios de comunicación en su contra.