Dastis defiende que España lidere integración en la UE y dice que estará desde el inicio en cooperación en defensa

El ministro de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha defendido la "mayor responsabilidad" de los países "más grandes" de "liderar a la Unión Europea en pro de una mayor y mejor integración", entre ellos España, y ha asegurado que "España aspira en primer lugar a que la Unión Europea actúe unida".

"No creo que seamos los únicos capaces de tirar del carro. Tenemos que hacerlo de manera conjunta", ha defendido Dastis en rueda de prensa al término de la reunión con sus homólogos de la UE preguntado si España, Francia, Alemania e Italia, cuyos jefes de Estado y de Gobierno se han reunido hoy en Versalles para abordar el futuro de la Unión Europea, aspiren a liderar el avance en la integración europea frente a la postura de los países del este que aspiran a repatriar competencias de Bruselas a las capitales, eso sí a diferentes velocidades.

Dastis ha defendido que España tiene "un grado de estabilidad relativamente mayor que los otros tres" países presentes en la cita en Versalles pero ha confiado en que "a pesar de la relativa inestabilidad" que suponen las elecciones previstas este año en las grandes capitales, los cuatro países "comparten ese objetivo". "No queremos enarbolar solos ninguna bandera", ha admitido el ministro español.

La posibilidad de avanzar en la integración europea a diferentes velocidades, ha dejado claro Dastis, no se plantea "como un esfuerzo deliberado de dejar atrás a nadie". "Ni mucho menos. Nuestro primer deseo es que Europa progrese unida y vamos a trabajar en esa dirección", ha remachado.

"Pero es evidente que, ya en la actualidad, hay casos en los que por razones objetivas, por razones geográficas, circunstanciales, hay ámbitos donde unos Estados van más rápido que otros o van más lejos que otro. Eso no nos puede sorprender", ha explicado, insistiendo en que no implica "ningún cambio de estrategia" en el proyecto europeo.

Dastis ha defendido que los beneficios de la Unión Europea "son muchos" para los países. "A todos nos va mejor cuando actuamos colectivamente", cuando "actúan en el seno de la Unión", ha subrayado.

El jefe de la diplomacia española ha dicho que España aspira a que se avancen en la integración europea "desde Bruselas", celebrando que se haya superado por ejemplo las épocas pasadas en las que se exigía "para hablar de seguridad y defensa" que "la Comisión no estuviera presente", pero ha insistido en que "Europa también son las capitales". "No hay que contraponer Bruselas con las capitales", ha zanjado, insistiendo en que por ejemplo para avanzar en un "enfoque integral" en seguridad y defensa y no "puramente militar" hay que "contar indiscutiblemente con la Comisión".

Dastis ha vuelto a subrayar la importancia de que los Veintiocho hayan dado este lunes "el primer paso" para poner en marcha una política de seguridad y defensa de la UE "digna de tal nombre" con el acuerdo para el establecimiento de una nueva estructura en el Estado Mayor de la UE para planificar y coordinar las operaciones miliares no ejecutivas, que ha confiado en que "con el tiempo" también asuma la dirección de las operaciones ejecutivas.

El jefe de la diplomacia española ha recordado que la política de defensa europea "no se hace de un golpe" sino "paso a paso" y ha subrayado por ello la importancia de "poner las semillas para el desarrollo de esta cooperación estructurada" permanente en defensa, que permitiría a un grupo de países avanzar en su integración por su cuenta si hay una mayoría cualificada a favor, en la que España aspira a estar con "aquellos que lo pongan en marcha desde el principio".

Dastis ha defendido que España aspira a que se desarrolle la PESCO "de una manera claramente inclusiva" con "todos aquellos que quieran" y no lo ven "de ninguna manera como un instrumento decisivo entre los Estados miembro".

El ministro de Exteriores ya avanzó esta mañana la aspiración de España de avanzar en "la Europa de la Defensa" pero también en otras áreas, incluido para "tener una política integral en materia de inmigración y asilo".

"Estamos haciendo un esfuerzo para cumplir con la normativa de la Unión Europea", ha asegurado en referencia a las cuotas de acogida de refugiados pactadas, a pesar de considerar que el método puesto en marcha "no era el más adecuado" si bien ha admitido que "situaciones excepcionales pueden requerir medidas excepcionales" y ha apelado a una política de asilo común que sirva "para todas las circunstancias".