Dastis ofrece a Tillerson la "experiencia y colaboración" de España en su primer encuentro en Bonn

El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha mantenido este viernes en Bonn (Alemania) el primer encuentro cara a cara con su recientemente nombrado homólogo estadounidense, Rex Tillerson, a quien ha comunicado su intención de "compartir experiencias" y de "restablecer y fortalecer las buenas relaciones con Estados Unidos" en el marco de un nuevo papel "relevante" para España "en la esfera internacional".

Así se lo ha hecho saber el ministro durante los aproximadamente 15 minutos de reunión, mantenida en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores que se está celebrando en la ciudad alemana, y en la que discutieron las posibilidades de cooperación entre ambos países después de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, manifestara su intención de convertir a España en interlocutor con la nueva Administración estadounidense en ámbitos como América Latina.

"Hemos ofrecido nuestra experiencia y colaboración con un objetivo meridianamente claro: que la UE y Estados Unidos que comparten el Atlántico sigan siendo socios importantes para la paz y la prosperidad en ese área y en el mundo en general", ha declarado Dastis, quien puntualizó que no existe ningún "presunto intento de mediación". "Estamos dispuestos a hablar y compartir experiencias pero no a tratar de hacer una mediación y no a hablar en nombre de nadie", ha hecho saber.

Asimismo, y ante el escepticismo demostrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la eficacia de la OTAN, el ministro de Exteriores español recordó a su homólogo estadounidense la importancia que la Alianza Atlántica, en combinación con la Unión Europea, "para garantizar la seguridad".

Dastis aclaró que, si bien América Latina fue un tema de conversación, no se refirieron específicamente a la relación entre Estados Unidos y México, deteriorada por los planes de Trump de completar el muro de separación entre ambos países a un enorme precio que costearía, según el magnate, el Gobierno mexicano, que ya se ha negado en redondo.

Dastis aclaró que, de momento, no existen conversaciones para la visita a España de algún integrante de la Administración Trump. Hay que recordar que Estados Unidos todavía no cuenta con embajador en España.

VENEZUELA

El ministro Dastis se refirió por último a la tensión actual entre España y Venezuela después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, amenazara con "hacer saltar los dientes" al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, si se inmiscuía en los asuntos internos del país latinoamericano.

España, en respuesta, ha convocado esta mañana al embajador venezolano, Mario Isea, para expresar, según Dastis, "su malestar por el lenguaje ofensivo e injusto" y reiterar el "compromiso con el diálogo en Venezuela y para que su Gobierno, en lugar de hacer declaraciones de un tono o de otro", trabaje "seriamente por restablecer ese diálogo, por hacer avanzar la democracia en Venezuela y por mejorar la situación de los venezolanos".