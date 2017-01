Decenas de miles de personas se manifiestan contra Trump

Y además... Todo sobre la investidura de Donald Trump

Desde luego es mucha más gente que la que ayer hizo colas de horas en la capital de Estados Unidos para ver la Jura del 45º Presidente de Estados Unidos. Las cifras oficiales hablan de 300.000 'trumpistas' en el acto.

Washington como capital del mundo de las políticas que Trump y su gabinete quieren revertir. Pero la Capital no está sola: Chicago, Boston, Nueva York, Filadelfia, Denver… las ciudades contra el campo. Decenas de miles de personas que se quieren convertir en el 'Tea Party de la Izquierda', según la comentarista de la CNN.



Solo falta Hillary Clinton, que según parece se cayó en el último minuto de la convocatoria sin más explicación. La Secretaría de Estado y candidata presidencial es la única mujer que se ha enfrentado a Donald Trump y a quien Trump insultó de forma constante y reiterativa durante la campaña electoral más desagradable nunca vista.



Elizabeth Warren no falto en Boston, en donde ante miles de personas pidió crear un "movimiento de lucha de la izquierda para defender los derechos de las mujeres, el medio ambiente y la igualdad de sexos". Según parece, Donald Trump pretende dejar de financiar con dinero público instituciones como Plantparenhood. Celine Richards, presidenta de esta organización, anunciaba que el Congreso pretende esta misma semana pasar la ley que rescinda la financiación pública. Y no solo. Una de las primeras medidas tomadas por su gabinete ha sido quitar de la página web de la Casa Blanca la parte destinada a los derechos LGTB.



En Washington, la manifestación ha comenzado con un Michael Moore que vuelve a la actualidad reivindicativa y activista pidiendo a las mujeres que se unan contra el racismo y la xenofobia.



Y todas y todos con gorros rosas, símbolo de la libertad de las mujeres en estas manifestaciones multitudinarias en las grandes ciudades. De hecho, Trump perdió en las elecciones del pasado 8 de Noviembre las ciudades de más de un millón de habitantes.