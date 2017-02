La Defensora del Pueblo de la UE ve "discriminatorio" que el Servicio Europeo Exterior no pague a todos sus becarios

El SEAE dice que ha mejorado la información sobre las diferentes becas y recuerda que la ONU también ofrece prácticas no remuneradas

La Defensora del Pueblo de la UE, la irlandesa Emily O'Reilly, ha considerado "discriminatorio" que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige la alta representante Federica Mogherini no pague a todos sus becarios y le ha instado a garantizar que "todos", incluidos los de sus delegaciones en el exterior, reciben "un subsidio apropiado" según el coste del nivel de vida en el país.

Dicho subsidio debe basarse en el coste de la vida del país donde está ubicada la delegación y cubrir todos los costes de alojamiento, viaje y seguro médico, según la Defensora del Pueblo europea.

El servicio 'diplomático' de la UE tenía a "aproximadamente 800 becarios no remunerados" en sus 139 delegaciones de la UE en el exterior a pesar de trabajar a tiempo "completo", según cifras de la Defensora del Pueblo europea, que ha investigado la situación de los becarios del SEAE tras recibir una queja en marzo de 2014 de una joven austriaca que no fue remunerada, a pesar de trabajar a tiempo completo para la institución en una de sus delegaciones en Asia.

La joven alegó que la institución europea no informó en su página web de que la beca no era remunerada a pesar de que sí paga a algunos de sus becarios y denunció que no pagar a los becarios constituía "una discriminación injustificada hacia los jóvenes profesionales que vienen de entornos menos pudientes".

O'Reilly ha reconocido tras investigar el caso que "las becas no remuneradas pueden llevar a una situación discriminatoria" dado que las personas de entornos "menos privilegiados" pueden no disponer de los recursos financieros para poder hacer prácticas en la institución y perder así "una oportunidad valiosa de reforzar sus cualificaciones y capacidades".

"Las becas en el servicio diplomático de la UE puede ser un salto significativo en la carrera de los jóvenes y deben estar disponibles para el mayor número de gente posible", ha defendido la Defensora del Pueblo europea, avisando de que "las becas no remuneradas pueden perpetuar la exclusión social, impidiendo de facto a algunos jóvenes de reforzar sus capacidades y cualificaciones" y que el SEAE debe "liderar por ejemplo en el mundo" garantizando que "todos el mundo tiene una oportunidad justa y equitativa" de hacer una beca.

También ha avisado de que no pagar a los becarios "puede ser contraproducente para identificar a los menores candidatos" y recuerda que el SEAE sí ofrece otro tipo de programa de becas remunerado, en su mayoría en Bruselas.

La Defensora del Pueblo europeo ha concluido que "la práctica actual del SEAE de no pagar a sus becarios en sus delegaciones equivale a un caso de mala administración" y ha instado a la institución comunitaria a "pagar a todos sus becarios, incluidos aquellos en las delegaciones de la UE, con un subsidio apropiado", recordando "el ejemplo positivo" en el Parlamento Europeo, que ha puesto fin a las becas no remuneradas en su secretariado.

"Hemos tomado buena nota de la evaluación publicada", ha explicado en rueda de prensa la portavoz del SEAE, Maja Kocijancic, que ha asegurado que la institución "ya ha tomado varias medidas" para mejorar la transparencia e información en su web sobre los programas de becas remunerados y no remunerados. "Sobre el aspecto financiero, estamos estudiando qué podemos hacer", ha explicado, sin entrar en detalles.

En todo caso, ha recordado que la institución ofrece "becas remuneradas y no remuneradas" y que "las becas no remuneradas no es algo que ha inventado sólo la Unión Europea" sino que es una práctica "tradicional" en "instituciones internacionales como la ONU".

El SEAE tiene dos categorías de becas, las remuneradas dirigidas a profesionales junior en sus delegaciones remuneradas (actualmente tienen 75 becarios en este tipo de programa) y las 'Blue Book' que también cubren plazas en la Comisión Europa y, por otra parte, las no remuneradas en las delegaciones de la UE (unas 200 al año y actualmente cubiertas por jóvenes de 88 nacionalidades), ha explicado Kocijancic.

Respecto a las denuncias de que son los hijos de funcionarios de las instituciones europeas los que obtienen las becas en el SEAE en su mayoría, Kocijancic ha dejado claro que hay "un sistema de selección independiente" y ha incidido en el compromiso de la institución de "dar la posibilidad al máximo de jóvenes posible" a hacer prácticas en la misma. "Es un proceso muy abierto", ha insistido.

Cualquier joven recién diplomado, que esté en su último año de carrera o que tenga menos de un año de experiencia profesional y nunca haya trabajado en una institución de la UE de cualquier Estado miembro, de los países candidatos a la adhesión o potenciales o de un país tercero en el que la UE cuente con una delegación acreditada pueden solicitar hacer prácticas en el SEAE.