Detenida en Bélgica una persona relacionada con los atentados de París de 2015

Un ciudadano de nacionalidad belga ha sido detenido por su conexión con los atentados que tuvieron lugar en París el 13 de noviembre de 2015 y ha sido inculpado por actuar como "jefe de asesinatos terroristas" y de "participación como líder en actividades de grupos terroristas", según ha informado este viernes la Fiscalía federal.

No obstante, la autoridades belgas no han aportado más información ni detalles adicionales para no perjudicar la investigación en marcha.