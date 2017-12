Detenido en Kenia un destacado asesor político de la principal coalición opositora del país

La coalición opositora keniana Súper Alianza Nacional (NASA) ha afirmado este domingo que su asesor político David Ndii ha sido detenido durante la jornada en la localidad de Kwale, capital de la provincia homónima (sureste).

En esta segunda convocatoria, Odinga no compitió por considerar que no había garantías suficientes para impedir que los vicios que dominaron la primera elección no se repitieran y Kenyatta volvió a alzarse con la victoria, si bien en 25 circunscripciones no se pudo votar a causa de los disturbios.