Detenidos 26 jóvenes en una nueva protesta en París contra la violencia policial

Un total de 26 personas han sido detenidas este martes en la capital, París, y en algunos de los suburbios, una nueva jornada de protestas en contra de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, manifestaciones que se han multiplicado desde la denuncia de un joven contra cuatro agentes a los que acusa de agresión y a uno de ellos, también de violación.

Según los datos de la Policía, recogidos por 'Le Parisien', 26 personas han sido detenidas, principalmente por haber lanzado proyectiles durante la última marcha, en la que cerca de 300 personas se han concentrado para pedir justicia para el joven Théo, que denunció la agresión a principios de febrero y por la que tuvo que estar ingresado en un hospital más de dos semanas.

Las marchas habían sido convocadas a las 11.00 horas frente a los institutos Hélène-Boucher y Ravel, ubicados en el distrito XX de París, desde donde han desfilado hacia la Plaza de la Nación, donde había un gran dispositivo policial.

El joven Théo denunció que mientras estaba detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación". En su informe, la IGPN no niega que hubo penetración con una porra, ya que los médicos lo han confirmado, pero sostiene que "en todo caso" hubo una agresión involuntaria.

Este organismo ha explicado que mantienen la hipótesis de que se trató de un accidente y señala que no hubo violación porque no hubo en ningún momento intención de cometer un delito sexual.