Dimite la senadora australiana Skye Kakoschke Moore ante la polémica de la doble nacionalidad

La senadora australiana Skye Kakoschke Moore ha dimitido este miércoles después de descubrir que cuenta con la doble nacionalidad dado que su madre es británica, lo que la convierte en la novena política en dejar su escaño debido a la polémica medida.

"Nos dijeron que no era susceptible de obtener un pasaporte porque no se me podía otorgar la nacionalidad británica", ha explicado, según ha recogido el diario local 'Herald Sun'. "No teníamos razón para creer que esto era incorrecto", ha añadido.