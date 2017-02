Donald Trump asegura que Estados Unidos está "al 100%" con Japón

Es la segunda visita de un mandatario internacional a Estados Unidos tras la visita de la primera ministra británica Theresa May. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha estado en EEUU de visita oficial. Primero en Arlington, Virginia, donde pasó revista a las tropas. Y depositó flores en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. Poco después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo recibía en la Casa Blanca. En un ambiente distendido que refuerza las excelentes relaciones entre ambos países. Una distensión que se ha notado hasta en la cena de gala celebrada el Palm Beach, Florida. Una relación excelente fortalecida precisamente tras el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. Confirmado por las autoridades niponas, un misil balístico lanzado desde el Mar de Japón, pero que no ha llegado a tocar aguas japonesas. La reacción del primer ministro de Japón no se ha hecho esperar tildando de "absolutamente intolerable" el lanzamiento de Pyongyang. Donald Trump se posiciona, fuerte, al lado de sus aliados japoneses. Y en una rueda de prensa conjunta de ambos mandatarios ha asegurado que "Estados Unidos de América está detrás de nuestro gran aliado, Japón, al 100%". La amenaza norcoreana fortalece así las relaciones entre Japón y Estados Unidos.