Netanyahu y May centran la agenda de la primera semana de Trump en la Casa Blanca

Comienza la primera semana de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, con una agenda en la que destacan dos nombres por encima del resto. El del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien habló anoche por teléfono, y la primera ministra británica, Theresa May, con la que abrirá su ronda de entrevistas esta misma semana. La primera ministra británica quiere sentar las bases de un futuro acuerdo de libre comercio. Trump lleva poco más de 48 horas en la Casa Blanca y sus promesas electorales ya empiezan a concretarse. Después de hablar por teléfono con Netanyahu, Trump ha puesto en marcha los primeros pasos para trasladar la Embajada de Estados Unidos en Israel, de Tel-Aviv a Jerusalén. Las protestas en Cisjordania no se han hecho esperar. Para Mahmud Abbas este nuevo escenario sería un duro golpe para la paz en Oriente Medio. Trump se verá con el primer ministro israelí en Washington en febrero. Peña Nieto y Trudeau, los presidentes de México y Canadá, con quienes también se verá en las próximas semanas, quieren seguir impulsando la integración económica de norteamérica. Otra medida de la nueva administración Trump ha sido eliminar la versión en español de la página web de la Casa Blanca. Pero no sólo eso, asuntos como el cambio climático, Cuba o el pacto nuclear con Irán tampoco aparecen ya. Trump se ha propuesto borrar todo rastro del legado de Obama.