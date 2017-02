Primera gran crisis en el gabinete de Trump

Flynn había sido retirado de la cúpula militar de Inteligencia por el presidente Obama. Estaba en contra de los acuerdos entre Estados Unidos e Irán y así lo había manifestado en varias ocasiones. La Inteligencia militar se enfrentó de forma soterrada y continua a la CIA durante el periodo de Barack Obama, de quien pensaban que era demasiado "blando".

Trump hizo el anuncio de su nombramiento cuando era presidente electo. Y según parece, Flynn mantuvo una o varias conversaciones con el embajador de Rusia en Estados Unidos en las que se debatieron, entre otras cosas, si levantar o no las sanciones a Rusia. Flynn se reunió con el vicepresidente Mike Pence y le negó que hubieran hablado sobre esas cuestiones. El vicepresidente defendió la "honorabilidad de Flynn" en público y tres semanas después parece claro que mintió.

El Washington Post publicaba un informe en el que sus fuentes aseguraban que Flynn había hablado de sanciones con el embajador cuando Trump no había jurado aún como presidente, lo que implica que una persona no autorizada estaba manteniendo conversaciones no autorizadas sobre una cuestión que estaba en manos de otra administración. Una posible violación muy grave de la ley en materia de seguridad nacional.

Este lunes, Flynn presentaba su dimisión y Trump la aceptaba. La situación es muy seria porque lo que parece, 'además de la posible mentira', es que las agencias de Inteligencia podrían estar en una batalla entre ellas y contra la Casa Blanca con el objetivo de desestabilizar la Casa Blanca o a su Presidente. Donald Trump tampoco es que haya sido muy fino con los espías, a quienes comparó con Hitler por las "filtraciones falsas del famoso informe sobre sus relaciones con Rusia". Unas informaciones que nunca se pudieron comprobar y que terminaron con una carta del jefe de todas las agencias de Inteligencia pidiendo disculpas.

Con todo, el filtrador inicial de aquel primer informe de la CIA aparentemente había sido el senador republicano John McCain, uno de los grandes enemigos de Donald Trump en el partido, y recién elegido senador por 8 años.

Este martes se esperan las primeras reacciones de Trump tras la dimisión de Flynn y el anuncio de sus posibles sustitutos. Entre ellos esta como candidato el general David Petraeus, conocido por la primera guerra de Irak.