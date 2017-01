Trump vuelve a amenazar a la comunidad musulmana en EEUU

Donald Trump suma y sigue con su cruzada contra los inmigrantes en general y los musulmanes en particular. Como prometió durante la campaña está preparando un decreto para prohibir la entrada a Estados Unidos a los inmigrantes y refugiados de países de mayoría musulmana como Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán o Yemen. Países en cuyas guerras han estado implicados directa o indirectamente los distintos gobiernos norteamericanos y que el magnate considera naciones "propensas al terrorismo", según el borrador filtrado por algunos medios estadounidenses. No se sabe todavía si el la retirada de visados será de forma definitiva o temporal, pero la comunidad musulmana del país está muy preocupada, porque podría incluir como prometió Trump un registro de musulmanes. Las voces en contra no se han hecho esperar como la de Madeleine Albright, exsecretaria de estado en el segundo mandado de Bill Clinton, a través de Twitter dice que está dispuesta a inscribirse como musulmana por solidaridad. Un acción a la que también se ha sumado la actriz Mayim Bialik en la misma red social, mientras continúa la ola de protestas contra Trump por todo el país, como esta de Filadelfia.