Gran marcha por los derechos de las mujeres tras la toma de posesión de Trump

Activistas y organizaciones de base han convocado una gran manifestación en defensa de los derechos de las mujeres que se celebrará en Washington el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión del presidente electo estadounidense, Donald Trump.

Las estimaciones apuntan a cientos de miles de participantes en la Marcha de Mujeres sobre Washington y ya han confirmado su asistencia numerosas personalidades del país, incluidas mujeres del mundo del cine y del espectáculo como Scarlett Johansson, Frances McDormand, Julianne Moore, Cher o Katy Perry.

Muchas de las participantes llevarán gorros de lana rosas gracias a una campaña que se ha hecho viral: el proyecto Pussyhat, un nombre que hace un juego de palabras entre las orejas de gato que simula el gorro y los genitales de la mujer.

La campaña, iniciada a finales de noviembre, partió de dos aficionadas a hacer punto, Krista Suh y Jayna Zweiman, como fórmula de protesta contra las declaraciones machistas de Trump. Suh y Zweiman publicaron una página web (https://www.pussyhatproject.com) en la que se puede descargar el patrón del gorro, tan sencillo que está al alcance de cualquier persona con un mínimo conocimiento de punto, ganchillo o costura, e invitaron a cualquiera a tejerse un gorro para sí o para las participantes en la marcha sobre Washington.

"TODO EL MUNDO PUEDE PARTICIPAR"

Las responsables de la campaña buscan protestar por las famosas declaraciones de Trump sobre "coger a las mujeres del coño", sino también implicar a las personas que no puedan estar en la marcha por motivos económicos, físicos o de simple distancia.

"Todo el mundo puede participar", ha explicado Zweiman en declaraciones a 'The Huffington Post'. Ella misma no estará en la marcha porque se está recuperando de una lesión por la que le recomiendan no meterse en grandes aglomeraciones. "Hay gente que me dice que se ha torcido el tobillo y aprovechan para tejer mientras ven Netflix y me cuenta que 'es lo mejor'", ha relatado. De esta forma, puden gestionar de forma palpable su rabia o malestar, ha añadido.

Las fundadoras del proyecto Pussyhat no han podido cuantificar con exactitud cuántos gorros habrá en la marcha, pero sí aseguran que hay medios para hacerles llegar a las participantes los gorros. Además, destacan que su objetivo no es alcanzar una cifra concreta, sino generar una comunidad de cara al futuro. En cualquier caso estiman que hay ya al menos 30.000 gorros y saben que más de 60.000 personas han pinchado en el enlace de descarga del patrón del Pussyhat.

"Hay un hombre que ha hecho cien. Acabamos de abrir un registro de gorros, y la media es de entre siete y ocho gorros por persona registrada", ha destacado Zweiman.

Creen que el éxito de la iniciativa está en que hacer punto ha sido siempre una actividad meditativa y comunal que da a mujeres y hombres tiempo para hablar y reflexionar. "Creo que parte de la magia está en decir 'Mujeres del país, puede que no seáis políticamente activas, pero os estáis organizando en grupos de hacer punto y grupos de mujeres'", ha apuntado Shu. "De ahí viene gran parte del poder del proyecto Pussyhat", ha apostillado.