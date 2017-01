Trump anuncia que su equipo presentará un informe sobre el hackeo ruso en 90 días

"Hechos totalmente inventados por parte de agentes políticos depravados, tanto demócratas como republicanos. ¡Son noticias falsas!Rusia dice que no hay nada", ha asegurado el próximo presidente de Estados Unidos, en su primer mensaje publicado en Twitter este viernes por la mañana.





Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de enero de 2017



released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de enero de 2017



Trump ha dicho que el informe sobre la supuesta información comprometedora que tendría Rusia sobre él fue "probablemente" filtrado por la "Inteligencia" estadounidense, "incluso sabiendo que no había ninguna prueba y que no la habrá". "Mi gente tendrá un informe completo sobre el hackeo en 90 días", ha asegurado, en otro 'tuit'.



El magnate neoyorquino también se ha referido a Hillary Clinton y ha dicho que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) nunca debería haberle permitido ser candidata presidencial porque era "culpable" de los hechos que se le atribuían. "¿De qué se queja la gente de Hillary Clinton con respecto al FBI?. Según la información que tenía, a ella no debería habérsele permitido nunca ser candidata, es culpable como el infierno. Fueron muy amables con ella", ha señalado.









What are Hillary Clinton's people complaining about with respect to the F.B.I. Based on the information they had she should never..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de enero de 2017



have been allowed to run - guilty as hell. They were VERY nice to her. She lost because she campaigned in the wrong states - no enthusiasm! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de enero de 2017



Trump ha terminado su serie de mensaje subrayando que Clinton perdió las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016 porque "hizo campaña en los estados equivocados" y la hizo "sin entusiasmo".