Trump dice que son "falsas" las noticias sobre sobre su chantaje por Rusia

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha salido al paso en rueda de prensa de las informaciones publicadas en la prensa norteamericana que apuntan a que presuntamente estaría siendo objeto de chantaje por parte de Rusia. Trump las ha calificado de 'fake news', noticias falsas, y ha insinuado que destrás de la filtración del polémico informe estarían las agencias de inteligencia. Además, ha puesto en valor su relación con el presidente ruso Vladimir Putin. "Si a Putin le gusta Donald Trump, adivinen: Eso es un activo, no un hándicap. No sé si me voy a entender con Putin. Espero hacerlo, pero hay muchas opciones de que no. Y si es así, ¿alguien cree que Hillary Clinton sería más dura con Putin que yo", ha explicado a los periodistas presentes en la conferencia de prensa. Por último, el próximo inquilino de la Casa Blanca se ha reafirmado en una de sus grandes promesas electorales. "Vamos a construir un muro, no una valla. Y México, de alguna manera, y hay muchas formas, va a reembolsarnos el coste del muro", ha advertido.