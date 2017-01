Trump anuncia que investigará el supuesto Fraude Electoral

Desde las elecciones del pasado 8 de Noviembre, en las que Trump arrasó en los Colegios Electorales, pero perdió el voto popular por cerca de 3 millones de papeletas hay una gran discusión en Estados Unidos sobre la supuesta “validez” de las elecciones. Durante 250 años, el voto del Colegio Electoral es el que decide el ganador de las presidenciales en Estados Unidos. El ganador necesita , al menos 271 votos electorales para ser investido Presidente de Estados Unidos. Donald Trump consiguió en 2016, 306 votos electorales frente a los 232 de Hillary Clinton.

El sistema de elección en Estados Unidos es proporcional por el número de habitantes en cada estado y su representación en el Colegio Electoral. El Estado con un mayor peso electoral es California, seguido de Texas, Nueva York, Florida y Pensilvania. Donald Trump en las elecciones consiguió arrebatar además a los Demócratas estados que durante tres o cuatro décadas habían votado a los demócratas de forma consistente, el denominado “muro azul”. Zonas industriales de Estados Unidos deprimidas en las últimas décadas y con el indice de desempleo más alto del país.

Donald Trump mantiene que el sistema electoral estadounidense no está bien planteado, que existen errores a la hora de contabilizar los votos, y que mucha gente comete fraude electoral al no ser, por ejemplo ciudadano e ir a votar en estados tradicionalmente demócratas como California. Trump cree que en California en especial se podría haber producido un “fraude masivo” al conseguir Hillary Clinton 8,7 millones de votos frente a sus 4,4 millones de votos.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....