Trump convoca a los estadounidenses a que se unan a él en la toma de posesión

Todo listo para la toma de posesión de Donald Trump, que a cuatro días del acto ofreció una entrevista en la que arremete contra Angela Merkel y aplaude el Brexit. Una docena de congresistas demócratas han dicho que no acudirán, así como reconocidas estrellas de la música han rechazado participar. Se espera que acudan un millón de personas, frente a los cerca de dos millones de Obama en 2009. Mientras los preparativos van adelante, el magnate reconvertido a la política ofreció una entrevista con el diario británico 'The Times' y el alemán 'Bild' en la que carga contra la OTAN. Asegura que es una organización obsoleta por no luchar lo suficiente contra el terrorismo. Para Merkel también lanzó críticas por "aceptar a todos los ilegales". A la UE le auguró que otros países seguirán el camino de Reino Unido con un Brexit, que para Trump beneficiará a los que lo hagan.