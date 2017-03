Duterte asegura que no tienen ningún miedo a una investigación del TPI sobre su guerra contra las drogas

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha asegurado este domingo que no tienen ningún reparo a que el Tribunal Penal Internacional (TPI) investigue la guerra contra las drogas lanzada desde su llegada al poder y ha asegurado que no le intimida. Así, seguirá con su "brutal" campaña, en sus propias palabras.

"No me van a intimidar y no me detendrán ni con el TPI ni con un proceso de destitución. Si es mi destino, que así sea", ha afirmado Duterte en un discurso antes de partir en viaje oficial a Birmania y Tailandia. "Si Dios me da solo dos años y seis meses o un año y medio para ser presidente de este país, pues está bien", ha apostillado.

Así, Duterte ha asegurado que la lucha contra la el crimen "seguirá y será brutal" contra quienes se enfrenten a las fuerzas de seguridad y ha subrayado que los militares y policías están formados para no seguir "órdenes ilegales" como matar a los sospechosos que se rindan pacíficamente.

Un antiguo pistolero, Edgar Matobato, ha anunciado la presentación de una denuncia ante el TPI por crímenes contra la Humanidad porque Duterte era el máximo responsable del Escuadrón de la Muerte de Dávao, ciudad de la que Duterte era alcalde. El grupo asesinaba a criminales y disidentes, según Matobato, quien trabajaba para esta organización.

Además, un diputado de la oposición, Gary Alejano, presentó el pasado jueves una moción para celebrar un juicio político contra Duterte por cargos de corrupción, traición a la confianza pública y otros crímenes por presuntamente pagar al Escuadrón de la Muerte de Dávao.

Aunque la moción fuese aceptada, estaría por ver si conseguiría el respaldo en la cámara baja del Parlamento, dominado por una 'súpermayoría' de aliados del Gobierno de Duterte.